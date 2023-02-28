Руслан Ротань, якого раніше призначили виконувачем обов‘язків головного тренера збірної України, не боїться відповідальності за матч зі збірною Англії.

Про це заявив сам фахівець.

"Для мене це велика честь і гордість - те, що мені довірили національну збірну країни. За те, що я зараз є виконувачем обов’язків на гру з Англією, передусім потрібно дякувати нашим воїнам. Кому тяжко - так це їм. Нам же не слід боятися відповідальності за цей матч, тому що нашим воїнам набагато тяжче на передовій, аніж нам - підготуватися до гри та провести її. Однак ми розуміємо, що також будемо захищати честь країни, тому маємо підійти дуже відповідально.

Чи є відчуття, що повертаюся до своєї родини, якою завжди була й є збірна України? Так, дійсно. Я завжди казав, і ці слова багато хто підтвердить, що із самого початку моєї кар’єри гравця в збірній я завжди з великим задоволенням долучався до її лав. Тому зараз для мене це є честю. Я розумію, що в майбутньому поєдинку потрібно захищати честь усієї України", - сказав Ротань.