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Динамо бажає повернути нападника Раміреса з оренди

Сьогодні 20:11 517 0
Венесуелець з листопада не виходив на поле
Динамо бажає повернути нападника Раміреса з оренди
#Динамо Київ

Джерело - ТаТоТаке.

Київське Динамо намагається повернути венесуельського нападника Еріка Раміреса, який виступає на правах оренди за Слован.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Керівництво киян робить усе можливе, щоб здійснити угоду до 1 березня включно, коли спливає термін трансферного регламенту.

Слован орендував Раміреса влітку минулого року на один сезон. За цей час венесуелець забив 6 голів у 28 матчах, але з листопада гравець не потрапляв до заявки команди через конфлікт з головним тренером.

Контракт Раміреса з Динамо розрахований до літа 2026 року.

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