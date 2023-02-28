Динамо бажає повернути нападника Раміреса з оренди

Джерело - ТаТоТаке.
Київське Динамо намагається повернути венесуельського нападника Еріка Раміреса, який виступає на правах оренди за Слован.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Керівництво киян робить усе можливе, щоб здійснити угоду до 1 березня включно, коли спливає термін трансферного регламенту.
Слован орендував Раміреса влітку минулого року на один сезон. За цей час венесуелець забив 6 голів у 28 матчах, але з листопада гравець не потрапляв до заявки команди через конфлікт з головним тренером.
Контракт Раміреса з Динамо розрахований до літа 2026 року.