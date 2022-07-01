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Слован орендував форварда Динамо

Сьогодні 20:25 162 0
Ерік Рамірес наступний сезон проведе у Словані
#Динамо Київ, #Ерік Рамірес, #Слован, #Футбольні трансфери

Джерело - fcdynamo.com.

Форвард Динамо та збірної Венесуели Ерік Рамірес наступний сезон проведе на правах оренди у словацькому клубі Слован.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Слован матиме опцію викупу контракту гравця.

Нагадаємо, Рамірес перейшов до Динамо рік тому – влітку 2021-го. У першій половині минулого сезону 23-річний форвард провів за Динамо 4 матчі в УПЛ (1 гол), 1 матч у Кубку України та 2 поєдинки у Лізі чемпіонів.

Другу частину сезону Рамірес провів в оренді в клубі Спортінг Хіхон, який виступає в іспанській Сегунді, зігравши за команду 8 матчів.

Раніше Дніпро-1 продовжив оренду захисника Динамо.

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