Слован орендував форварда Динамо

Ерік Рамірес наступний сезон проведе у Словані

Форвард Динамо та збірної Венесуели Ерік Рамірес наступний сезон проведе на правах оренди у словацькому клубі Слован.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Слован матиме опцію викупу контракту гравця.

Нагадаємо, Рамірес перейшов до Динамо рік тому – влітку 2021-го. У першій половині минулого сезону 23-річний форвард провів за Динамо 4 матчі в УПЛ (1 гол), 1 матч у Кубку України та 2 поєдинки у Лізі чемпіонів.

Другу частину сезону Рамірес провів в оренді в клубі Спортінг Хіхон, який виступає в іспанській Сегунді, зігравши за команду 8 матчів.

Раніше Дніпро-1 продовжив оренду захисника Динамо.