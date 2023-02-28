ЗМІ назвали тренерський штаб Ротаня у збірній України

Сергій Кравченко буде допомагати Руслану Ротаню у тренерському штабі збірної України.

Про це повідомляє Sport.ua.

Раніше повідомлялося, що виконуючим обов'язки головного тренера збірної України до призначення Сергія Реброва працюватиме Руслан Ротань.

За воротарів відповідатиме ексголкіпер Динамо та збірної України Віталій Рева. Аналітик - Євген Гресь. Фізична підготовка - Євген Баришніков.

Кравченко працює з Ротанем в Олександрії. Гресь - у молодіжній збірній та клубі. А Рева та Баршиніков - у молодіжці.

А ось за молодіжну збірну у березні під час товариських матчів проти Данії та Італії відповідатимуть Олександр Мелащенко та Василь Кардаш. Володимир Єзерський працюватиме в Олександрії під час від'їзду Ротаня до збірної.

Нагадаємо, що найближчий збір команди пройде у Лондоні, а 26 березня на Вемблі відбудеться перша гра кваліфікації Євро-2024 проти Англії. Також, можливо, 23 березня збірна України проведе товариську гру.