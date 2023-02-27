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Олександрія та Металіст 1925 розписали результативну нічию в 6 турі УПЛ

Сьогодні 14:59 213 0
Матч завершився з рахунком 3:3
Олександрія та Металіст 1925 розписали результативну нічию в 6 турі УПЛ
#Металіст 1925, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія та Металіст 1925 не визначили сильнішого в межах перенесеного матчу 6-го туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 3:3.

Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 27 лютого

Олександрія - Металіст 1925 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 7 Третяков, 1:1 - 21 Ткачук, 1:2 - 32 Бичек, 1:3 - 47 Шершень, 2:3 - 68 Третяков, 3:3 - 81 Кобзар

Олександрія: Горох, Бабогло, Третьяков, Мірошниченко, Волошин(Кобзар 46), Логінов, Шулянський (Кожушко 46), Цуріков (Калітвінцев 67), Рибалка(Ковалець 67), Михайленко, Мустафаєв (Авагімян 87)

Запасні: Мінчев, Ковалець, Авагімян, Калітвінцев, Кожушко, Скорко, Мартинюк, Матюшенко, Копина, Бондаренко, Кобзар, Єрмаков

Металіст 1925: Мозіль (Сидоренко 56), Жичиков, Безуглий, Ткачук, Шершень(Дмитренко 80), Мартинюк, Русин, Вачіберадзе(Абдуллаєв 80), Бичек(Капінус 66), Ременюк, Чирук

Запасні: Сидоренко, Потімков І., Капінус, Коваленко, Рудавський, Потімков Ю., Абдуллаєв, Дмитренко, Ігор, Островський

Жовті картки: Чирук 30, Вачіберадзе 73, Русин 76, Ткачук 90+2

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