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УАФ хоче повернути уболівальників на стадіони

Сьогодні 10:24 257 0
Андрій Павелко прокоментував допуск уболівальників на матчі чемпіонату України
УАФ хоче повернути уболівальників на стадіони
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

У другій половині сезону УПЛ на стадіони можуть бути частково допущені уболівальники.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у Facebook.

"Матчем Олександрія - Металіст 1925 стартувала друга частина особливого чемпіонату України сезону 2022/23. Що було б неможливо без щоденного героїзму наших воїнів. І досі багатьом нашим закордонним партнерам, а також в УЄФА та ФІФА, важко повірити, що в умовах повномасштабної війни можливо, щоб країна продовжувала грати у футбол. І щоб футбол допомагав захищати країну через зміцнення бойового духу воїнів, через збори коштів на підтримку військових, медиків і переселенців, через об’єднання патріотів та друзів по всьому світу. Але це наша реальність, тому що це – Україна! Дякую всім президентам наших клубів, які в надзвичайно складний для всієї країни час інвестують у розвиток своїх команд і українського футболу загалом!

Стартовий матч весняної частини чемпіонату Олександрія - Металіст 1925 відбувся без глядачів. Але з ініціативи й на прохання клубів УАФ зараз веде діалог з Міністерством молоді і спорту України та обласними військовими адміністраціями щодо реалізації можливості обмеженого допуску уболівальників на трибуни. Насамперед це можуть бути воїни, які отримали поранення і потребують соціальної реабілітації через футбол улюблених команд, але не тільки вони. В умовах повномасштабної війни працюють театри, кінотеатри та концертні зали. То чому обмежена кількість глядачів (із чітким дотриманням відповідного протоколу безпеки) не може переглядати футбольний матч?

Звичайно варіанти допуску уболівальників на матчі розглядаються лише на тих стадіонах, де для цього є відповідні умови, зокрема, достатня кількість місць в укриттях. Крім того, реалізація цієї ідеї можлива виключно за умови отримання клубом-організатором матчу дозволу відповідної обласної військової адміністрації й правоохоронців", - написав Павелко.

Раніше в УАФ спростували інформацію про відсторонення Павелка.

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