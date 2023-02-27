Головне
Амосов феєрично повернуся в октагон: українець домінував у бою про Сторлі, не дав супернику жодного шансу та захистив титул чемпіона
Вчора 14:15 655
Стали відомі терміни повернення Забарного
Сьогодні 20:25 596
Криськів може отримати виклик у збірну України
Сьогодні 19:52 363 1
Трубін хоче покинути Шахтар
Сьогодні 19:39 1325
Зоря підписала вихованця Шахтаря
Сьогодні 19:27 328
Збірна України оголосила заявку на матчі з Польщею та Нідерландами
Сьогодні 17:55 588
Гвоздик: Через два поєдинки буду готовий боксувати за титули
Сьогодні 17:32 358 1
Збірна України назвала склад на ЮЧС-2023
Сьогодні 17:12 463
Пол пояснив поразку у бою з Ф'юрі
Сьогодні 16:10 915
Олександрія та Металіст 1925 розписали результативну нічию в 6 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 932
Прямі трансляції

Ліверпуль зацікавлений у трансфері лідера Мілана

Сьогодні 21:42 166 0
Леау влітку може змінити клуб
Ліверпуль зацікавлений у трансфері лідера Мілана
Фото - gettyimages
#Леау, #Ліверпуль, #Мілан, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Ліверпуль хоче підписати лідера Мілана Рафаела Леау.

Про це повідомляє CalcioMercatoWeb.

За інформацією джерела, Ліверпуль планує знизити вартість 23-річного гравця за рахунок Луїса Діаса, який буде включений до угоди. Відомо, що Мілан хоче за португальця щонайменше 150 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Леау досі не погодився на остаточну пропозицію Мілана про новий контракт, вартість якого перевищує 6 мільйонів євро чистими за сезон і триватиме до червня 2027 року. Мілан почав вивчати можливі альтернативи, розуміючи, що, можливо, найкраще заробити на португальській зірці влітку.

Нагадаємо, ПСЖ може підписати Салаха.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд 44171 1
Олександрія - Металіст 1925 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Олександрія - Металіст 1925 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1438
Олександрія - Металіст 1925: де дивитися матч УПЛ Олександрія - Металіст 1925: де дивитися матч УПЛ 2063
Рейтинг WTA: Калініна піднялася в ТОП-30 Рейтинг WTA: Калініна піднялася в ТОП-30 271121
Джокер Яремчук: українець вийшов на заміну й відразу заробив пенальті для Брюгге - ВІДЕО Джокер Яремчук: українець вийшов на заміну й відразу заробив пенальті для Брюгге - ВІДЕО 4530
ПСЖ розгромив Марсель, Страсбур не переграв Клермон: результати матчів Ліги 1 ПСЖ розгромив Марсель, Страсбур не переграв Клермон: результати матчів Ліги 1 1637
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 33001 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 36074 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 65461
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 30672 3
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 65376
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 40729