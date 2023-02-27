Ліверпуль зацікавлений у трансфері лідера Мілана

Леау влітку може змінити клуб

Ліверпуль хоче підписати лідера Мілана Рафаела Леау.

Про це повідомляє CalcioMercatoWeb.

За інформацією джерела, Ліверпуль планує знизити вартість 23-річного гравця за рахунок Луїса Діаса, який буде включений до угоди. Відомо, що Мілан хоче за португальця щонайменше 150 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Леау досі не погодився на остаточну пропозицію Мілана про новий контракт, вартість якого перевищує 6 мільйонів євро чистими за сезон і триватиме до червня 2027 року. Мілан почав вивчати можливі альтернативи, розуміючи, що, можливо, найкраще заробити на португальській зірці влітку.

Нагадаємо, ПСЖ може підписати Салаха.