Олександрія оголосить про трансфер нападника Шахтаря

Андрій Кулаков стане гравцем Олександрії

Джерело - ТаТоТаке.

Олександрія завершила трансфер нападника Шахтаря Андрія Кулакова.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Завтра клуб офіційно представить 23-річного футболіста. Контракт буде підписано до 2025 року, це повноцінний перехід. Форвард ще з минулого тижня тренується разом з командою.

Також Олександрія зареєструє на сезон голкіпера Микиту Шевченка. Він не зіграв у сьогоднішньому матчі з Металістом 1925 (3:3) через те, що Зоря своєчасно не відповів на запит комітету трансферів УАФ.

Раніше Олександрія та Металіст 1925 розписали результативну нічию.