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Олександрія оголосить про трансфер нападника Шахтаря

Сьогодні 20:10 168 0
Андрій Кулаков стане гравцем Олександрії
Олександрія оголосить про трансфер нападника Шахтаря
#Олександрія, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Андрій Кулаков

Джерело - ТаТоТаке.

Олександрія завершила трансфер нападника Шахтаря Андрія Кулакова.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Завтра клуб офіційно представить 23-річного футболіста. Контракт буде підписано до 2025 року, це повноцінний перехід. Форвард ще з минулого тижня тренується разом з командою.

Також Олександрія зареєструє на сезон голкіпера Микиту Шевченка. Він не зіграв у сьогоднішньому матчі з Металістом 1925 (3:3) через те, що Зоря своєчасно не відповів на запит комітету трансферів УАФ.

Раніше Олександрія та Металіст 1925 розписали результативну нічию.

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