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Голодюк: Металіст 1295 зробив чотири вимушених заміни

Сьогодні 19:11 245 0
Олег Голодюк прокоментував нічию з Олександрією
Голодюк: Металіст 1295 зробив чотири вимушених заміни
#Металіст 1925

Джерело - metalist1925.com.

Металіст 1925 зіграв важкий матч з Олександрією у перенесеному матчі 6 туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер харківського клубу Олег Голодюк.

"Дуже важка гра при дуже складних погодних умовах, на дуже важкому полі проти хорошого суперника вийшла бойова гра. Думаю, що вона сподобалася вболівальникам, але в нас трошки після цієї гри додалося головного болю, бо дуже багато гравців отримали пошкодження. Зробили чотири вимушених заміни. А після того, як у нас не лишилося права на заміну, наш центральний захисник Євген Ткачук догравав хвилин 15-ть з травмою. У цьому плані у нас є проблеми. Потрібно зараз думати, як швидше відновити хлопців, щоб підійти у хорошій готовності до наступного туру.

Повірте, я впевнений, що на даний момент те, що хлопці змогли - вони  зробили. Прилетіли з Туреччини, два тижні тренувалися на синтетичному полі, потім одразу грати на затопленому полі, можна сказати в болоті, дуже важко. Це ні в якому разі  не відмовки. Просто це також зіграло свою роль. Олександрія випустила свіжих гравців, які освіжили гру. Ми, на жаль, не змогли цього зробити, бо чотири вимушених заміни та один гравець догравав з травмою. Я думаю, що це також зіграло свою роль, що ми робили тільки вимушені заміни, а не ті, які могли допомогти нам втримати рахунок або забити четвертий гол", - відзначив Голодюк.

Нагадаємо, Олександрія та Металіст 1925 розписали результативну нічию в 6 турі УПЛ.

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