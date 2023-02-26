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Циганков допоміг Жироні здолати Атлетік: результати матчів 23 туру Ла-Ліги

Сьогодні 16:56 222 0
Українець відзначився асистом у звітному турі
Циганков допоміг Жироні здолати Атлетік: результати матчів 23 туру Ла-Ліги
#Атлетік, #Жирона, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

У 23 турі іспанської Ла-Ліги Жирона на виїзді здолала Атлетік.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
23 тур, 26 лютого

Атлетік - Жирона 2:3 (1:3)

Голи: 0:1 - 4 А. Гарсія, 0:2 - 19 Де Маркос (авт), 1:2 - 35 Берчіче, 1:3 - 45+1 Весга, 2:3 - 89 Р. Гарсія.

Українець Віктор Циганков у складі Жирони вийшов з перших хвилин зустрічі. Вже на четвертій хвилині українець асистував Гарсії, який відкрив рахунок у зустрічі. На 80-ій хвилині матчу Циганкова замінили.

Сьогодні, 26 лютого, в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще кілька матчів:

17:15. Сельта - Вальядолід

19:30. Альмерія - Барселона

22:00. Севілья - Осасуна

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