Циганков допоміг Жироні здолати Атлетік: результати матчів 23 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 23 турі іспанської Ла-Ліги Жирона на виїзді здолала Атлетік.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
23 тур, 26 лютого
Атлетік - Жирона 2:3 (1:3)
Голи: 0:1 - 4 А. Гарсія, 0:2 - 19 Де Маркос (авт), 1:2 - 35 Берчіче, 1:3 - 45+1 Весга, 2:3 - 89 Р. Гарсія.
Українець Віктор Циганков у складі Жирони вийшов з перших хвилин зустрічі. Вже на четвертій хвилині українець асистував Гарсії, який відкрив рахунок у зустрічі. На 80-ій хвилині матчу Циганкова замінили.
Сьогодні, 26 лютого, в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще кілька матчів:
17:15. Сельта - Вальядолід
19:30. Альмерія - Барселона
22:00. Севілья - Осасуна