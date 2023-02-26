Барселона сенсаційно програла Альмерії, Циганков допоміг Жироні здолати Атлетік: результати матчів 23 туру Ла-Ліги

Українець відзначився асистом у звітному турі

Джерело - Чемпіон.

У 23 турі іспанської Ла-Ліги відбулося три матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

23 тур, 26 лютого

Атлетік - Жирона 2:3 (1:3)

Голи: 0:1 - 4 А. Гарсія, 0:2 - 19 Де Маркос (авт), 1:2 - 35 Берчіче, 1:3 - 45+1 Весга, 2:3 - 89 Р. Гарсія.

Українець Віктор Циганков у складі Жирони вийшов з перших хвилин зустрічі. Вже на четвертій хвилині українець асистував Гарсії, який відкрив рахунок у зустрічі. На 80-ій хвилині матчу Циганкова замінили.

Сельта - Вальядолід 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Сеферович, 2:0 - 32 Вейга, 3:0 - 64 Вейга

Альмерія - Барселона 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 24 Туре

Сьогодні, 26 лютого, в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще один матч:

22:00. Севілья - Осасуна