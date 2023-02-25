Боруссія Д перемогла Гоффенгайм, Лейпциг виграв у Айнтрахта: Результати матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 лютого, відбулося 5 матчів у межах 22 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
22 тур, 25 лютого
Вердер - Бохум 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 29 Фуллькруг, 2:0 - 43 Шмідт, 3:0 - 59 Дукш
Кельн - Вольфсбург 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 4 Герхардт, 0:2 - 58 Арнольд (пен)
Герта - Аугсбург 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 61 Ріхтер, 2:0 - 70 Лукебакіо
РБ Лейпциг - Айнтрахт 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 6 Вернер, 2:0 - 40 Форсберг, 2:1 - 61 Соу
Гоффенгайм - Боруссія Дортмунд 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 43 Брандт
19:30 Шальке - Штутгарт