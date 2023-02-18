Промоутер Ф'юрі пояснив затримку бою з Усиком

Команди Олександра Усика (20-0, 13 КО) та Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) близькі до підписання контракту на бій.

Про це розповів голова Queensberry Promotions Френк Воррен в інтерв'ю YouTube-каналу BT Sport Boxing.

"Ми дуже старанно працюємо, щоб зібрати всі пазли. Між усіма нами немає жодних проблем, тому що обидві сторони співпрацюють. Команда Усика, промоутер Олександр Красюк і менеджер Егіс Клімас, хочуть цього бою, ми усі бажаємо його побачити.

Я щиро вірю, що ми з усім цим розберемося. Ми повинні узгодити все швидко, тому що тримаємо в голові дату – 29 квітня. Тож нам потрібно це зробити. Сподіваюся, що протягом кількох днів ми домовимося", – сказав Воррен.