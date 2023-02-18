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Промоутер Ф'юрі пояснив затримку бою з Усиком

Сьогодні 22:24 219 0
Френк Воррен прокоментував переговори про об'єднавчий поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.
Промоутер Ф'юрі пояснив затримку бою з Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - sport24.ua.

Команди Олександра Усика  (20-0, 13 КО) та Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) близькі до підписання контракту на бій.

Про це розповів голова Queensberry Promotions Френк Воррен в інтерв'ю YouTube-каналу BT Sport Boxing.

"Ми дуже старанно працюємо, щоб зібрати всі пазли. Між усіма нами немає жодних проблем, тому що обидві сторони співпрацюють. Команда Усика, промоутер Олександр Красюк і менеджер Егіс Клімас, хочуть цього бою, ми усі бажаємо його побачити.

Я щиро вірю, що ми з усім цим розберемося. Ми повинні узгодити все швидко, тому що тримаємо в голові дату – 29 квітня. Тож нам потрібно це зробити. Сподіваюся, що протягом кількох днів ми домовимося", – сказав Воррен.

Раніше повідомлялося, що бій Усик - Ф’юрі відбудеться в останню суботу квітня.

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