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Салах став найкращим бомбардиром Ліверпуля в єврокубках

Сьогодні 10:37 62 0
Салах став найкращим бомбардиром Ліверпуля в єврокубках
Фото - gettyimages
#Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах забив гол у воротах Реала в матчі 1/8 Ліги чемпіонів (2:5).

Про це повідомляє WhoScored.com.

Цей гол для Салаха став 42-им м'ячем у єврокубках у складі Ліверпуля. Тепер Мохамед є одноосібним найкращим бомбардиром клубу в єврокубкових турнірах.

Також гол у ворота Реала для Салаха став 44-м у Лізі чемпіонів (раніше єгиптянин забивав у ЛЧ в складі Базеля, Челсі та Роми).

Завдяки цьому голу Мохамед наздогнав колишнього нападника Челсі та збірної Кот-д'Івуару Дідьє Дрогба за голами в ЛЧ, в активі якого також 44 м'ячі.

Нагадаємо, Ліверпуль вперше пропустив 5 голів у Лізі чемпіонів.

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