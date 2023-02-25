Клопп: Трансфери Ліверпуля завжди мають бути успішними

Ліверпуль влітку повинний виходити на трансферний ринок.

Про це розповів головний тренер клубу Юрген Клопп в інтерв'ю BBC Sport.

"Ми знаємо, що маємо щось покращити і змінити, і ми це зробимо. Ми не можемо зробити це зараз, але вже ясно, що ми маємо щось зробити влітку. А поки що нам просто потрібно пройти через це і боротися.

Цим клубом керують так, щоби не розкидатися грошима. Наші трансфери завжди мають бути успішними. Це справді ускладнює справу. Ми не можемо зробити чотири трансфери, поки не дізнаємося, хто покине клуб, і все в такому дусі.

Минулий сезон не підходив до великих змін. Ми грали до останнього моменту. Ми не можемо просто набрати гравців і потім зрозуміти, що ніхто не хоче йти. Це так не працює.

Не можна було розпочати раніше, бо у нас був фінал за фіналом, ми грали до останньої хвилини, грали у фіналі Ліги чемпіонів, потім у нас була невелика перерва, потім безліч травм, а потім чемпіонат світу.

Ми маємо будувати плани, виходячи з того, як керують цим клубом. Очевидно, це відрізняється від інших клубів. Досі це спрацьовувало. Ми повинні подивитися, чи це буде як і раніше працювати, чи нам доведеться адаптуватися", - сказав Клопп.