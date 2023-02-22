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Керівництво Ліверпуля підшукало заміну Клоппу

Сьогодні 15:23 563 0
Юрген Клоп може бути звільнений з посади головного тренера Ліверпуля
Керівництво Ліверпуля підшукало заміну Клоппу
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Нагельсманн

Джерело - tribuna.com.

Напередодні матчу Ліверпуля та Реала (2:5) в Лізі чемпіонів відбулася зустріч керівництва мерсисайдського клубу стосовно Юргена Клоппа.

Про це повідомляє CaughOffside.

Всередині правління є відчуття, що "команді потрібно освіжитися, бо багато гравців виглядають так, ніби втратили апетит".

Потенційною заміною Клоппа вважається нинішній наставник Баварії Юліан Нагельсманн.

Джерела всередині Ліверпуля вважають, що попри 3-річний контракт з мюнхенським клубом, Нагельсманн скористається шансом стати наступником Клоппа та отримати досвід роботи в АПЛ.

Хоча остаточного рішення щодо майбутнього Клоппа немає, якщо клуб все ж вирішить попрощатися з німцем, йому буде надана можливість піти самому у відставку з поваги до того, чого він досяг за вісім років перебування у команді.

Нагадаємо, Ліверпуль вперше пропустив 5 голів у Лізі чемпіонів.

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