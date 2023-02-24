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Палкін - про Феєноорд: У всякому разі це краще, аніж Арсенал

Сьогодні 18:47 360 0
Гениральний директор "гірників" прокоментував жеребкування.
Палкін - про Феєноорд: У всякому разі це краще, аніж Арсенал
#Арсенал (Лондон), #Сергій Палкін, #Феєнорд, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар у стадії 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА зіграє проти нідерландського Феєнорда.

Гениральний директор "гірників" Сергій Палкін прокоментував жеребкування.

"У всякому разі це краще, аніж лондонський Арсенал. Тому що нам спочатку оголосили, що суперником буде саме Арсенал, і серце трохи тьохнуло, та потім сказали, що це помилково. А Роттердам – знакове місто для нас: новий тренерський штаб Ігора Йовичевича був представлений там влітку, тому для тренерів і клубу це подія знаменна".

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"Учорашній поєдинок показав, що із найскладніших ситуацій ми виходимо з високо піднятою головою. Найголовніше, що демонструємо характер і жагу до перемоги. Це важливо".

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"А Феєнорд – дуже гарний клуб, добре нам знайомий, ми з ним грали. Вони дуже нам допомагають у благодійній діяльності, ми з ними добре співпрацюємо. Тому буде надзвичайно приємно знову приїхати до Роттердаму й зустрітися з нашими добрими старими друзями", - сказав Палкін.

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