Головне
Шахтар у серії пенальті переграв Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:53 1945
Шахтар допоміг: Україна піднялась відразу на 2 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 09:08 38536 3
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті): огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 07:24 2642
Визначились можливі суперники Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 06:50 2872
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 06:28 641
Шахтар продовжує боротьбу: визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 01:50 615
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи
Сьогодні 00:50 19533
Збірна України поступилась Італії у кваліфікації ЧС-2023
Вчора 23:55 882
Манчестер Юнайтед дотиснув Барселону, Ювентус розгромив Нант: Результати 1/16 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:55 1372
Кучер: Фарт був на боці АЕКа
Вчора 22:50 669
Прямі трансляції

Тренер Ренна пояснив поразку Шахтарю

Сьогодні 10:10 506 0
Бруно Женезіо прокоментував виліт з Ліги Європи
Тренер Ренна пояснив поразку Шахтарю
#Ренн, #Шахтар, #Бруно Женезіо

Джерело - shakhtar.com.

Ренн не зміг показати ефективність в атаці у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

Про це розповів головний тренер французького клубу Бруно Женезіо.

"Нам неприємно і важко приймати поразку, адже ми були за крок до 1/8 фіналу Ліги Європи. Життя жорстоке, тому програвати теж треба вміти. Ми повинні повертатися до нормального стану, але зараз це важко зробити. Молодим гравцям хотів би сказати, що я ними пишаюся, їм слід продовжувати грати на такому ж рівні і з такою ж ефективністю. Особливо це стосується завершальної частини сезону, яка буде непростою.

Нам забракло ефективності в атаці, хоча в перші 15 хвилин усе було нормально. Ми створювали моменти, але в певних ситуаціях нам не вистачало техніки й агресивності, щоб домінувати. Дійсно, ми тримали гру під контролем, забили свій гол і перевели гру в овертайми. Повторюсь: деколи життя буває жорстоким, а пенальті – це рулетка", - відзначив Женезіо.

Нагадаємо, Шахтар у серії пенальті переграв Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму 15270
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи 19533
Шахтар забив у ворота Ренна рятівний гол на останній хвилині додаткового часу Шахтар забив у ворота Ренна рятівний гол на останній хвилині додаткового часу 3814 1
Шахтар допоміг: Україна піднялась відразу на 2 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА Шахтар допоміг: Україна піднялась відразу на 2 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА 38536 3
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0. Як це було - Ліга конференцій СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0. Як це було - Ліга конференцій 7824 1
Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи 7652
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 31807 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 2964
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 18683
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 32909 1
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3228
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 28332