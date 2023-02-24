Тренер Ренна пояснив поразку Шахтарю

Ренн не зміг показати ефективність в атаці у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

Про це розповів головний тренер французького клубу Бруно Женезіо.

"Нам неприємно і важко приймати поразку, адже ми були за крок до 1/8 фіналу Ліги Європи. Життя жорстоке, тому програвати теж треба вміти. Ми повинні повертатися до нормального стану, але зараз це важко зробити. Молодим гравцям хотів би сказати, що я ними пишаюся, їм слід продовжувати грати на такому ж рівні і з такою ж ефективністю. Особливо це стосується завершальної частини сезону, яка буде непростою.

Нам забракло ефективності в атаці, хоча в перші 15 хвилин усе було нормально. Ми створювали моменти, але в певних ситуаціях нам не вистачало техніки й агресивності, щоб домінувати. Дійсно, ми тримали гру під контролем, забили свій гол і перевели гру в овертайми. Повторюсь: деколи життя буває жорстоким, а пенальті – це рулетка", - відзначив Женезіо.