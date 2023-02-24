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Тен Гаг: Це блискуча перемога над Барселоною

Сьогодні 10:37 370 0
Ерік тен Гаг прокоментував перемогу над Барселоною
Тен Гаг: Це блискуча перемога над Барселоною
Фото - gettyimages
#Барселона, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - sport.ua.

Манчестер Юнайтед здобув блискучу перемогу над Барселоною у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.

"Перший тайм був рівним. Ми мали хороші моменти, але ми програвали з рахунком 0:1, це було зовсім не обов'язково. Ми знаємо, що якщо випустимо Антоні та Гарначо, то додамо у швидкості. Вони нікого не бояться.

Це блискуча перемога – обіграти Барселону, яка лідирує у Ла-Лізі з відривом у 8 очок. Чудовий виступ, відштовхуватимемося від нього весь сезон, це додасть нам віри в те, що ми можемо вигравати великі матчі", - сказав тен Гаг.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед дотиснув Барселону.

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