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Манчестер Юнайтед дотиснув Барселону, Ювентус розгромив Нант: Результати 1/16 фіналу Ліги Європи

Вчора 23:55 737 0
Результати 1/16 фіналу Ліги Європи
Манчестер Юнайтед дотиснув Барселону, Ювентус розгромив Нант: Результати 1/16 фіналу Ліги Європи
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи

1/16 фіналу, Матчі-відповіді

23 лютого

Мідтьюланн - Спортінг 0:4 (0:1) 

(Перший матч 1:1)

Голи: 0:1 - 21 Коатес, 0:2 - 50 Педру, 0:3 - 77 Педру, 0:4 - 77 Педру

Нант - Ювентус 0:3 (0:2)

(Перший матч 1:1)

Голи: 0:1 - 5 Ді Марія, 0:2 - 20 Ді Марія, 0:3 - 78 Ді Марія

ПСВ - Севілья 2:0 (0:0) - перший матч 0:3

(Перший матч 0:3)

Голи: 1:0 - 77 де Йонг, 2:0 - 90+5 Соареш

Монако - Баєр 2:3 (по пен. 4:5)

(Перший матч 3:2)

Голи: 0:1 - 13 Вірц, 1:1 - 19 Бен Єддер (пен), 1:2 - 21 Паласіос, 1:3 - 58 Адлі, 2:3 - 84 Емболо

Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 (0:1)

(Перший матч 2:2)

Голи: 0:1 - 18 Левандовський (пен), 1:1 - 47 Фред, 2:1 - 73 Антоні

 Рома - Зальцбург 2:0 (2:0)

(Перший матч 0:1)

Голи: 1:0 - 33 Белотті, 2:0 - 40 Дибала

Уніон Берлін - Аякс 3:1 (2:0)

(Перший матч 0:0)

Голи: 1:0 - 20 Кнохе (пен), 2:0 - 44 Юранович, 2:1 - 47 Кудус, 3:1 - 50 Духі

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