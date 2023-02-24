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Трубін: Наша головна мета – перемога – попереду

Сьогодні 08:38 322 0
Анатолій Трубін прокоментував перемогу над Ренном
Трубін: Наша головна мета – перемога – попереду
#Ренн, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар був командою воїнів у матчі-відповіді з Ренном в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів голкіпер гірників Анатолій Трубін.

"Не хочу говорити, що це моя заслуга, бо, насамперед, це заслуга наших воїнів. Сьогодні рівно рік, як розпочалася повномасштабна війна, тож хочу висловити їм велику подяку – без них, їхніх зусиль не було б цього матчу та футболу в Україні.

Друге – це командна робота. Було стільки зроблено до матчу, що залишилося лише виконати. Дуже вдячний кожному, хто грав, хто вболівав – кожному вболівальнику, хто був на стадіоні або в Україні. Ми це відчуваємо.

Сьогодні Шахтар був командою воїнів, котрі не хотіли програвати. Ми дуже сподіваємося, що ця перемога додасть впевненості та радості нашим українцям. Наша головна мета – перемога – попереду", - розповів Трубін.

Раніше визначились можливі суперники Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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