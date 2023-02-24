Алаба вибув на місяць та пропустить Ель Класіко

Реал втратив двох гравців

Гравці Реала Давід Алаба та Родріго Гоес травмувалися в матчі проти Ліверпуля (5:2) й пропустять найближчі матчі команди.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Родріго через пошкодження грушоподібного м'язу пропустить близько десяти днів, він не зможе допомогти Реалу в мадридському дербі проти Атлетіко.

Алаба отримав травму сухожилля біцепса лівої ноги й вибув приблизно на місяць. Таким чином, він не зможе зіграти ще й у кубковому матчі проти Барселони, зустрічах Ла-Ліги з Бетісом та Еспаньйолом і в матчі-відповіді 1/8 ЛЧ з Ліверпулем.

Раніше Реал Луніна здійснив камбек у матчі з Ліверпулем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.