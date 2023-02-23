Кучер: Фарт був на боці АЕКа

СК Дніпро-1 не пощастило у матчі-відповіді Ліги конференцій проти АЕКа (0:0).

Про це розповів головний тренер української команди Олександр Кучер.

"Те, що ми планували, то ми в принципі і робили – пресингували, тримали постійно команду супернику під тиском, і нам вдавалося їх накривати. Звичайно, що хотілося забити гол, і моменти були, могли забити, але фарт сьогодні був на боці АЕКу.

Сенс футболу у тому, що для перемоги треба забивати голи. Ми сьогодні до цього прагнули і я не можу хлопцям у чомусь дорікнути у їх бажанні – вони хотіли і це було видно. Але так, ми не забили і це дуже сумно для нас", - відзначив Кучер.