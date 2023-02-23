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Нардеп Трухін, який потрапив у ДТП з Лучі, написав заяву про складання мандата

Сьогодні 13:54 285 0
До цього Трухін пішов на угоду зі слідством
Нардеп Трухін, який потрапив у ДТП з Лучі, написав заяву про складання мандата

Джерело - Українська Правда.

Народний депутат Олександр Трухін написав заяву про складання мандату.

Про це повідомляє Українська правда.

До цього Трухін пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському.

За версією слідства, у серпні 2021 року нардеп запропонував патрульним поліцейським 150 тисяч без зазначення грошової одиниці, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.

ДТП за його участі трапилося 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі біля Києва.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 людей, серед яких двоє дітей, голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Депутат Трухін пропонував поліцейському хабаря - журналісти опублікували резонансне відео з місця ДТП

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