Зінченко: Перепрошую, що змусив чекати зі своїм дебютним голом в АПЛ

Українець розповів про перший забитий гол в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Арсенал здобув важливу перемогу над Астон Віллою в АПЛ з точки зору настрою.

Про це розповів захисник лондонців Олександр Зінченко.

"Трохи довго я змусив чекати українських вболівальників зі своїм забитим м’ячем. Дуже перепрошую. Для мене завжди були, є та будуть пріоритетом - 3 очки в кожному матчі. Дуже радий допомогти команді здобути їх. Рухаємося далі. Всім дякую за підтримку".

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