Зінченко: Перепрошую, що змусив чекати зі своїм дебютним голом в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Арсенал здобув важливу перемогу над Астон Віллою в АПЛ з точки зору настрою.
Про це розповів захисник лондонців Олександр Зінченко.
"Трохи довго я змусив чекати українських вболівальників зі своїм забитим м’ячем. Дуже перепрошую. Для мене завжди були, є та будуть пріоритетом - 3 очки в кожному матчі. Дуже радий допомогти команді здобути їх. Рухаємося далі. Всім дякую за підтримку".
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"Ці три бали були потрібні нам не лише для покращення турнірного становища. Ми втратили очки в останніх трьох іграх, тому ця перемога також важлива для настрою та енергетики команди. Сподіваюся, це підштовхне нас вперед", - сказав Зінченко.