Головний конкурент Зінченка вирішив піти з Арсеналу

Джерело - sportsmole.co.uk.
Лівий захисник лондонського Арсенала Кіран Тірні шукає собі нову команду.
Про це повідомляє Sportsmole.
Кіран Тірні незадоволений кількістю ігрового часу у цьому сезоні. Через це шотландець вирішив шукати собі нову команду.
Вже відомо, що 25-річним шотландцем зацікавлені Манчестер Сіті, Ньюкасл та Ювентус. Контракт Тірні чинний до 2026 року, а Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 30 млн євро.
Кіран Тірні є головним конкурентом Олександра Зінченка в Арсеналі. У цьому сезоні шотландець лише 4 рази виходив на матч АПЛ в основі.
Нагадаємо, Зінченко став одним із найкращих у матчі Астон Вілла - Арсенал.