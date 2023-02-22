Головний конкурент Зінченка вирішив піти з Арсеналу

Захисник вирішив змінити клуб

Лівий захисник лондонського Арсенала Кіран Тірні шукає собі нову команду.

Про це повідомляє Sportsmole.

Кіран Тірні незадоволений кількістю ігрового часу у цьому сезоні. Через це шотландець вирішив шукати собі нову команду.

Вже відомо, що 25-річним шотландцем зацікавлені Манчестер Сіті, Ньюкасл та Ювентус. Контракт Тірні чинний до 2026 року, а Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 30 млн євро.

Кіран Тірні є головним конкурентом Олександра Зінченка в Арсеналі. У цьому сезоні шотландець лише 4 рази виходив на матч АПЛ в основі.

Нагадаємо, Зінченко став одним із найкращих у матчі Астон Вілла - Арсенал.