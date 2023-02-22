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Головний конкурент Зінченка вирішив піти з Арсеналу

Сьогодні 13:13 452 0
Захисник вирішив змінити клуб
Головний конкурент Зінченка вирішив піти з Арсеналу
Фото - gettyimages
#Тірні, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - sportsmole.co.uk.

Лівий захисник лондонського Арсенала Кіран Тірні шукає собі нову команду.

Про це повідомляє Sportsmole.

Кіран Тірні незадоволений кількістю ігрового часу у цьому сезоні. Через це шотландець вирішив шукати собі нову команду. 

Вже відомо, що 25-річним шотландцем зацікавлені Манчестер Сіті, Ньюкасл та Ювентус. Контракт Тірні чинний до 2026 року, а Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 30 млн євро.

Кіран Тірні є головним конкурентом Олександра Зінченка в Арсеналі. У цьому сезоні шотландець лише 4 рази виходив на матч АПЛ в основі.

Нагадаємо, Зінченко став одним із найкращих у матчі Астон Вілла - Арсенал.

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