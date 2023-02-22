Куртуа пояснив свою помилку у грі з Ліверпулем

Ліверпулю пощастило в епізоді з другим голом у ворота Реала.

Про це розповів голкіпер мадридців Тібо Куртуа.

"Я вперше граю в Лізі чемпіонів на Енфілді при глядачах, і те, що уболівальники Ліверпуля аплодували Луці Модричу та Каріму Бензема, лише доводить, що ці люди вміють цінувати хлопців, які є великими гравцями.

Із другим голом Ліверпуля нам трохи не пощастило, бо я облажався. Начебто контролював м'яч і хотів одразу ж віддати пас. Але згодом побачив, що Салах зупинився, і спробував перевести м'яч на праву ногу, але він відскочив від мого коліна!", - розповів Куртуа.