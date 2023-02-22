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Куртуа пояснив свою помилку у грі з Ліверпулем

Сьогодні 11:24 258 0
Тібо Куртуа прокоментував перемогу в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів над Ліверпулем
Куртуа пояснив свою помилку у грі з Ліверпулем
Фото - gettyimages
#Куртуа, #Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Ліверпулю пощастило в епізоді з другим голом у ворота  Реала.

Про це розповів голкіпер мадридців Тібо Куртуа.

"Я вперше граю в Лізі чемпіонів на Енфілді при глядачах, і те, що уболівальники Ліверпуля аплодували Луці Модричу та Каріму Бензема, лише доводить, що ці люди вміють цінувати хлопців, які є великими гравцями.

Із другим голом Ліверпуля нам трохи не пощастило, бо я облажався. Начебто контролював м'яч і хотів одразу ж віддати пас. Але згодом побачив, що Салах зупинився, і спробував перевести м'яч на праву ногу, але він відскочив від мого коліна!", - розповів Куртуа.

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