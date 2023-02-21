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Воротар Реала припустився жахливої результативної помилки в матчі з Ліверпулем - ВІДЕО

Сьогодні 22:39 Андрій Дунець 835 0
А за Луніна такого не було...
Воротар Реала припустився жахливої результативної помилки в матчі з Ліверпулем - ВІДЕО
#Андрій Лунін, #Куртуа, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Мохаммед Салах

Джерело - Чемпіон.

Тібо Куртуа подарував гол Ліверпулю в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На 14-й хвилині голкіпер мадридського клубу зіграв украй неуважно і буквально віддав м'яч Мохаммедові Салаху - єгиптянин легко подвоїв перевагу мерсісайдців (2:0).

Відео

Нагадаємо, Куртуа зовсім нещодавно повернувся до стартового складу Реала після травми - бельгійця у воротах кілька тижнів заміняв українець Андрій Лунін.

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