Воротар Реала припустився жахливої результативної помилки в матчі з Ліверпулем - ВІДЕО

А за Луніна такого не було...

Джерело - Чемпіон.

Тібо Куртуа подарував гол Ліверпулю в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На 14-й хвилині голкіпер мадридського клубу зіграв украй неуважно і буквально віддав м'яч Мохаммедові Салаху - єгиптянин легко подвоїв перевагу мерсісайдців (2:0).

Відео

Нагадаємо, Куртуа зовсім нещодавно повернувся до стартового складу Реала після травми - бельгійця у воротах кілька тижнів заміняв українець Андрій Лунін.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua