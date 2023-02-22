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Бензема: Ми показали справжній Реал

Сьогодні 09:52 272 0
Карім Бензема прокоментував перемогу в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів над Ліверпулем (5:2)
Бензема: Ми показали справжній Реал
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Карім Бензема

Джерело - uefa.com.

Реал зміг показати характер у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Про це розповів нападник мадридського клубу Карім Бензема.

"Коли ти знаєш, що це вкрай важливий матч і програєш 0:2, то хочеш більшого. Гол може змінити будь-який матч і це сталося завдяки Вінісіусу Жуніору.

Так, ми почали невдало. Знали, що уболівальники на Енфілді тиснуть на нас, але після тих 15 хвилин ми побачили справжній Реал. Грати у футбол на такому рівні непросто. Вони розпочали краще за нас, але це був великий матч, і ми були до нього готові.

Ми грали із душею, забивали голи. Ми знову хочемо виграти цю Лігу чемпіонів. І в результаті вийшов матч, в якому насолоду отримали й ті, хто грав, й ті, хто дивився.

Хочу подякувати нашим уболівальникам, які зібралися сьогодні на трибунах, вони були нашим 12-м гравцем весь вечір. Вони будуть потрібні нам знову в матчі-відповіді. Нам потрібно провести чудовий матч і на Бернабеу", - відзначив Бензема.

Раніше Реал Луніна здійснив камбек у матчі з Ліверпулем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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