ФІФА може анулювати заявку України на господаря ЧС-2030

Уряд Іспанії побоюється, що скандал навколо Барселони може призвести до того, що спільну заявку Іспанії, Португалії та України на проведення чемпіонату світу 2030 буде відхилено.

Про це повідомляє AS.

Барселона потрапила в епіцентр великого скандалу в Іспанії, який вже назвали Барсагейт. Каталонський гранд звинувачують у підкупі суддів. Є інформація, що Барселона виплачувала гроші колишньому віце-президенту Технічного комітету суддів футбольної федерації Іспанії (RFEF) Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

Каталонський клуб у період з 2016 по 2018 роки заплатив майже 1,5 млн євро компанії DASNIL 95, яка належить Хосе Марії Енрікесу Негрейрі. Барселона нібито виплатила 532 тисячі євро у 2016 році, 541 тисячу євро у 2017 році та 318 тисяч євро у 2018 році. В останній раз оплату було здійснено в червні 2018 голу, що збіглося з приходом нового складу комітету та відходом Енрікеса Негрейри.

З 2003 року Негрейра отримав від Барселони 4,7 млн євро. А в період з 2016 по 2018 рік платежі, які надходили від каталонського клубу, склали 95% обороту компанії DASNIL 95. Прокуратура Іспанії розпочала розслідування у справі Барселони. Енрікес Негрейра та його син уже дали свідчення у прокуратурі.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прокоментував "справу Негрейри" і наказав провести розслідування до кінця. Прокуратура працює над цим, вивчаючи докази, які вже зібрані податковою службою Іспанії.

Міністр спорту Іспанії Мікель Ісета підтвердив стурбованість уряду Іспанії проблемою, яку він назвав дуже серйозною. "Уряд стурбований цією ситуацією. Насамперед ми підтримуємо позицію, яку відстоювала Іспанська федерація футболу: максимальна прозорість, повага до судового рішення. Якщо треба, ми братимемо участь у судовій процедурі".

Позиція уряду Іспанії стала відомою після візиту президента УЄФА Александера Чеферіна до свого колеги з іспанської федерації футболу Луїса Рубіалеса, під час якого обговорювалася "справа Негрейри". Обидва футбольні чиновники згодні з тим, що це серйозне питання, яке може стосуватися інтересів Іспанії в заявці на проведення ЧС-2030.