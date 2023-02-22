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Айнтрахт - Наполі 0:2: огляд матчу

Сьогодні 06:18 279 0
Айнтрахт - Наполі 0:2: огляд матчу
Фото: AFP
#Айнтрахт, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу Наполі святкувало виїзну перемогу над Айнтрахтом.

Ліга чемпіонів 2022/23
1/8 фіналу, перший матч
21 лютого

Айнтрахт (Німеччина) - Наполі (Італія) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Осімхен, 0:2 - 65 Ді Лоренцо

Айнтрахт: Трапп, Тута, Якіч, Н'Діка, Бута (Кнауфф 69), Соу, Камада, Макс (Ленц 90+1), Гетце (Аліду 81), Ліндстрем (Борре 89), Коло Муані

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Олівера, Лоботка, Ангісса (Ндомбеле 80), Зелінські, Лосано (Елмас 80), Осімхен (Сімеоне 84), Кварацхелія (Політано 84)

Попередження: Гетце 60 - Кім 48, Елмас 83

Вилучення: Коло Муані 58 (пряма червона).

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