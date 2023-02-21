Айнтрахт поступився Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу Наполі святкувало виїзну перемогу над Айнтрахтом.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гостей. На 36-ій хвилині матчу італійська команда втратила чудову можливість вийти вперед - Кварацхвелія не реалізував пенальті. Але вже через чотири голи Осімхен відкрив рахунок. На 58-ій хвилині Айнтрахт залишився у меншості - за грубу гру червону картку отримав Коло Муані. А на 65-ій хвилині матчу Ді Лоренцо подвоїв перевагу Наполі.

Ліга чемпіонів 2022/23

1/8 фіналу, перший матч

21 лютого

Айнтрахт (Німеччина) - Наполі (Італія) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Осімхен, 0:2 - 65 Ді Лоренцо

Айнтрахт: Трапп, Тута, Якіч, Н'Діка, Бута (Кнауфф 69), Соу, Камада, Макс (Ленц 90+1), Гетце (Аліду 81), Ліндстрем (Борре 89), Коло Муані

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Олівера, Лоботка, Ангісса (Ндомбеле 80), Зелінські, Лосано (Елмас 80), Осімхен (Сімеоне 84), Кварацхелія (Політано 84)

Попередження: Гетце 60 - Кім 48, Елмас 83

Вилучення: Коло Муані 58 (пряма червона).