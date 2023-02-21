Головне
Реал Луніна здійснив камбек у матчі з Ліверпулем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 329
Ліверпуль - Реал 2:5. Як це було - Ліга чемпіонів
Вчора 23:54 3221
Айнтрахт поступився Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 256
Воротар Реала припустився жахливої результативної помилки в матчі з Ліверпулем - ВІДЕО
Вчора 22:39 1510
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Вчора 21:56 3390
В УАФ підозрюють російський клуб у договірних матчах
Вчора 19:39 622
Ренн - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Вчора 19:38 1302
МОК ще не прийняв рішення щодо участі рашистів та білорусів в Олімпіаді
Вчора 17:09 1519
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Вчора 15:43 60435
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій
Вчора 14:21 840
Прямі трансляції

Айнтрахт поступився Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Вчора 23:52 256 0
Айнтрахт поступився Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Фото: AFP
#Айнтрахт, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу Наполі святкувало виїзну перемогу над Айнтрахтом.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гостей. На 36-ій хвилині матчу італійська команда втратила чудову можливість вийти вперед - Кварацхвелія не реалізував пенальті. Але вже через чотири голи Осімхен відкрив рахунок. На 58-ій хвилині Айнтрахт залишився у меншості - за грубу гру червону картку отримав Коло Муані. А на 65-ій хвилині матчу Ді Лоренцо подвоїв перевагу Наполі.

Ліга чемпіонів 2022/23
1/8 фіналу, перший матч
21 лютого

Айнтрахт (Німеччина) - Наполі (Італія) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Осімхен, 0:2 - 65 Ді Лоренцо

Айнтрахт: Трапп, Тута, Якіч, Н'Діка, Бута (Кнауфф 69), Соу, Камада, Макс (Ленц 90+1), Гетце (Аліду 81), Ліндстрем (Борре 89), Коло Муані

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Олівера, Лоботка, Ангісса (Ндомбеле 80), Зелінські, Лосано (Елмас 80), Осімхен (Сімеоне 84), Кварацхелія (Політано 84)

Попередження: Гетце 60 - Кім 48, Елмас 83

Вилучення: Коло Муані 58 (пряма червона).

Коментарі ()
Популярне зараз
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 3390
Поворознюк - Гордону: Маєш добу, щоби публічно попросити вибачення Поворознюк - Гордону: Маєш добу, щоби публічно попросити вибачення 7191 3
Ліверпуль - Реал 2:5. Як це було - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Реал 2:5. Як це було - Ліга чемпіонів 3221
Помер почесний президент Реала Помер почесний президент Реала 2130
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 60435
Легендарне золото! 9 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Легендарне золото! 9 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх 11948 2
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 13966 1
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 31737 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 35650 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 65029
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 5603
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 145480 7