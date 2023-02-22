СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Ліга конференцій-2022/23, плей-оф 1/16 фіналу 23 лютого 2023 року, 19:45 СК Дніпро-1 (Дніпро, Україна) - АЕК (Ларнака, Кіпр) Стадіон Kosicka futbalova arena (Кошице , Словаччина) Головний арбітр - Андріс Трейманіс (Латвія)

23 лютого СК Дніпро-1 у матчі Ліги конференцій-2022/23 зіграє проти кіпріотської команди АЕК Ларнака. Матч-відповідь 1/16 фіналу відбудеться на стадіоні Kosicka futbalova arena у Кошице та розпочнеться о 19:45 за київським часом.

СК Дніпро-1

На навчально-тренувальних зборах СК Дніпро-1 провів вісім поєдинків. Спаринг-партнерами були чинні чемпіони Грузії, Узбекистану, Вірменії, володар Кубка Латвії, лідери чемпіонатів Польщі і Чорногорії. Підопічні Олександра Кучера здобули 5 перемог та розписали дві нічиї, набравши хід ближче до завершення. Знову проявилася критична залежність від форми Артема - на щастя, зараз у нього все в порядку (6 голів + 2 асисти).

АЕК Ларнака

АЕК Ларнака став творцем найбільш гучних невдач українського клубного футболу в першій половині сезону. Спочатку АЕК двічі виніс СК Дніпро-1 у кваліфікації Ліги Європи, а на груповому етапі переміг Динамо - 1:0 і 3:3.

Чемпіонат на Кіпрі не має зимової паузи, тож суперник підійшов до протистояння з перевагою у тонусі. Команда АЕК Ларнака рветься до першого в історії чемпіонства. За 8 матчів у новому році АЕК Ларнака здобув 5 перемог, та зазнав однієї поразки (клуб також вилетів з Кубка). Саме після першого матчу зі СК Дніпро-1 АЕК програв у чемпіонату Кіпру - з рахунком 1:2 поступився команді АЕЛ Лімасол. При цьому підопічні Хосе Ольтри переграли усіх лідерів-переслідувачів - АПОЕЛ, Аріс та Пафос.

Історія зустрічей

СК Дніпро-1 та АЕК Ларнака тричі зустрічалися між собою. І всі матчі завершилися перемогою команди АЕК (загальний рахунок 6:1) і були зіграні в єврокубках нинішнього сезону. У раунді плей-оф Ліги Європи АЕК переміг з рахунками 2:1 (складі АЕКа забивали Омрі Альтман і Хрвое Мілічевич, у складі СК Дніпро-1 - Олександр Сваток) та 3:0 (голи забивали Адам Дьорчо, Рафаель Лопес та Нікос Енглезу). У першому матчі нинішнього протистояння 1/16 фіналу Ліги конференції АЕК вдома переміг СК Дніпро-1 з рахунком 1:0 (на 84-ій хвилині матчу відзначився Анхель Гарсія).

Трансляція матчу

Дивитися поєдинок можна на медіасервісах Volia та Megogo.

Пряма мова

Олександр Кучер: (головний тренер СК Дніпро-1): Головне - це, мабуть, наше бажання. Звичайно, що це бажання повинно перетворюватися на наші забиті м’ячі. Якщо ми не будемо забивати, то нам немає, що далі робити. Так, звісно, хлопці повинні вийти і бути агресивними, налаштованими, грати великим бажанням і від цього отримувати задоволення. І щоб від цього вболівальники теж отримували радість. Звичайно, що зміни у складі будуть, але вже на це подивимося завтра. Зранку прокинемося і там будемо розуміти.

Хосе Луїс Ольтра (головний тренер АЕКа Ларнака): з'явиться ближче до матчу

Орієнтовні склади

СК Дніпро-1: Валеф, Хайнер, Сваток, Адамюк, Сарапій, Бабенко, Рубчинський, Гуцуляк, Піхальонок, Пеглоу, Довбик

АЕК Ларнака: Пірич, Росалес, Мілічевич, Томович, Гарсія, Росалес, Понс, Густаву, Фараж, Трічковський, Яколіш, Лопеш

Ставки букмекерів

Фаворитом гри вважають українську команду: перемога СК Дніпро-1 - 2,23, нічия - 3,20, перемога АЕКа - 3,45.

Прогноз Чемпіона

Перемога СК Дніпро-1 - 2:0.