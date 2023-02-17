Джерело - Чемпіон.
СК Дніпро-1 на виїзді поступився АЕКу у першому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій.
Ліга конференцій
1/16 фіналу, 16 лютого
АЕК Ларнака - СК Дніпро-1 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 85 Гарсія
АЕК: 1.Пірич, 14.Гарсія, 4. Томович, 15.Мілічевіч, 16.Росалес, 7.Густаво (21.Енглезу,90+2), 17. Понс, 11.Фараж (3.Мікель Гонсалес, 90+2), 10.Трічковські (99.Ніколіч.65), 44.Яколіш (5. Касас, 88).12.Лопеш (6.Ойер, 88).
Запасні:38. Тумбас, 40.Стіліонідіс, 24.Кіпрос, 29. Наум, 30.Андреу, 66.Мамас,
Дніпро-1: 93. Валеф, 27.Хайнер, 39. Сваток (кап), 5.Сарапій, 13.Амаш (20.Горбунов, 46), 18.Бабенко, 8.Піхальонок (25.Когут, 89), 22.Рубчинський (34.Танчик.58), 9.Гуцуляк, 10.Пеглоу (23.Бланко, 46), 7.Довбик (29. Назаренко,89).
Запасні: 1.Рибак, 12.Кінарейкін, 2.Кононов, 3.Адамюк.