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АЕК Ларнака - СК Дніпро-1 1:0: огляд матчу Ліги конференцій

Сьогодні 08:19 367 0
Мінімальна поразка Дніпра-1 у першому матчі
АЕК Ларнака - СК Дніпро-1 1:0: огляд матчу Ліги конференцій
#Ліга конференцій, #СК Дніпро-1, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 на виїзді поступився АЕКу у першому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Ліга конференцій

1/16 фіналу, 16 лютого

АЕК Ларнака - СК Дніпро-1 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 85 Гарсія

АЕК: 1.Пірич, 14.Гарсія, 4. Томович, 15.Мілічевіч, 16.Росалес,  7.Густаво (21.Енглезу,90+2), 17. Понс,  11.Фараж (3.Мікель Гонсалес, 90+2), 10.Трічковські (99.Ніколіч.65), 44.Яколіш (5. Касас, 88).12.Лопеш (6.Ойер, 88).

Запасні:38. Тумбас, 40.Стіліонідіс, 24.Кіпрос,  29. Наум, 30.Андреу, 66.Мамас,

Дніпро-1: 93. Валеф, 27.Хайнер, 39. Сваток (кап), 5.Сарапій, 13.Амаш (20.Горбунов, 46), 18.Бабенко, 8.Піхальонок (25.Когут, 89), 22.Рубчинський (34.Танчик.58),  9.Гуцуляк, 10.Пеглоу (23.Бланко, 46),  7.Довбик (29. Назаренко,89).

Запасні: 1.Рибак, 12.Кінарейкін, 2.Кононов, 3.Адамюк.

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