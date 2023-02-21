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Металіст уникнув поразки у спарингу з Валмієрою

Сьогодні 17:39 228 0
Металіст уникнув поразки у спарингу з Валмієрою
#Металіст

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі харківський Металіст зіграв внічию з латвійською Валмієрою.

Матч завершився з рахунком 3:3. У другому таймі матчу Металіст поступався з рахунком 1:3, але зміг уникнути поразки. Спочатку Демченко неймовірним ударом поцілив у дальній кут воріт суперника, а згодом Прядун заробив пенальті, яке реалізував Рязанцев.

Для Металіста сьогодні це вже другий спаринг. У першому контрольному матчі харківський клуб поступився команді з Киргизстану Абдиш-Ата.

Контрольний матч
21 лютого

Металіст - Валмієра (Латвія) 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 8 Діоп, 0:2 - 12 Тонішевс, 1:2 - 39 Прядун, 1:3 - 48 Балодіс, 2:3 - 84 Демченко, 3:3 - Рязанцев (пен)

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