Металіст програв клубу з Киргизстану у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Металіст поступився клубу з Киргизстану Абдиш-Ата у контрольному матчі.
Матч завершився з рахунком 1:3.
У складі українського клубу єдиний гол забив Геннадій Сінчук, який реалізував пенальті на початку другого тайму.
Контрольний матч
21 лютого
Металіст – Абдиш-Ата 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 10 Чариєв, 0:2 - 23 Цканьян, 1:2 - 49 Синчук (пен), 1:3 - 50 Кожухарь (пен)
Стартовий склад Металіста: Шумілов, Дігтярь, Ніколишин, Горяінов, Шамич, Демченко, Влага, Венаттус, Сінчук, Кайдалов, Красніков.