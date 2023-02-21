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Металіст програв клубу з Киргизстану у контрольному матчі

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Металіст зіграв черговий контрольний спаринг у рамках навчально-тренувального збору в Туреччині.
Металіст програв клубу з Киргизстану у контрольному матчі
#Металіст

Джерело - Чемпіон.

Металіст поступився клубу з Киргизстану Абдиш-Ата у контрольному матчі.

Матч завершився з рахунком 1:3.

У складі українського клубу єдиний гол забив Геннадій Сінчук, який реалізував пенальті на початку другого тайму.

Контрольний матч

21 лютого

Металіст – Абдиш-Ата 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Чариєв, 0:2 - 23 Цканьян, 1:2 - 49 Синчук (пен), 1:3 - 50 Кожухарь (пен)

Стартовий склад Металіста: Шумілов, Дігтярь, Ніколишин, Горяінов, Шамич, Демченко, Влага, Венаттус, Сінчук, Кайдалов, Красніков.

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