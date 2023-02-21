Дніпро-1 та АЕК розсудить латвійська бригада арбітрів

Джерело - Чемпіон.

На матч 1/16 фіналу Ліги конференцій Дніпро-1 - АЕК Ларнака призначили головним арбітром Андріса Трейманіса з Латвії.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Його асистенти - Харалдс Гудерманіс та Мартінс Свіпстс. Четвертим арбітром буде Александрс Голубєвс. Арібром ВАР призначили нідерландця Ервіна Бланка.

37-річний Трейманіс востаннє працював у матчі за участі української команди у жовтні 2020 року - збірна України програла Франції (1:7) у товариському матчі.

Матч Дніпро-1 - АЕК Ларнака відбудеться 23 лютого. Перший матч між цими командами завершився перемогою команди з Кіпру - 1:0.