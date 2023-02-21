Ауреліо де Лаурентіс прокоментував матч в 1/8 Ліги чемпіонів проти Айнтрахта

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів є важливішим турніром для Наполі, ніж Серії А.

Про це розповів президент неаполітанського клубу Ауреліо де Лаурентіс

"Скудетто? Я вважаю, що набагато важливіше виграти Лігу чемпіонів. Це дає імідж Неаполя як міста у світі. Мене дивує, що всі в захваті від Наполі, який завжди був конкурентоспроможним. Я не кажу, що найсильнішим, а перш за все найчеснішим", — розповів де Лаурентіс.

Відзначимо, що матч Айнтрахт — Наполі відбудеться у вівторок, 21 лютого, о 22:00.

Раніше президент Наполі висунув ультиматум для футболістів з Африки.