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Де Лаурентіс: Скудетто? Набагато важливіше виграти Лігу чемпіонів!

Сьогодні 10:24 258 0
Ауреліо де Лаурентіс прокоментував матч в 1/8 Ліги чемпіонів проти Айнтрахта
Де Лаурентіс: Скудетто? Набагато важливіше виграти Лігу чемпіонів!
Фото - gettyimages
#Де Лаурентіс, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів є важливішим турніром для Наполі, ніж Серії А.

Про це розповів президент неаполітанського клубу Ауреліо де Лаурентіс

"Скудетто? Я вважаю, що набагато важливіше виграти Лігу чемпіонів. Це дає імідж Неаполя як міста у світі. Мене дивує, що всі в захваті від Наполі, який завжди був конкурентоспроможним. Я не кажу, що найсильнішим, а перш за все найчеснішим", — розповів де Лаурентіс.

Відзначимо, що матч Айнтрахт — Наполі відбудеться у вівторок, 21 лютого, о 22:00. 

Раніше президент Наполі висунув ультиматум для футболістів з Африки.

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