Президент Наполі висунув ультиматум для футболістів з Африки

Власник Наполі Ауреліо Де Лаурентіс більше не хоче мати справу з африканськими футболістами.

Про це розповів сам функціонер у коментарі The Athletic.

"Прошу більше не говорити зі мною про африканців! Я люблю їх, але зможу взяти в Наполі лише в тому випадку, якщо вони підпишуть документ про відмову від участі на Кубку африканських націй.

Ці гравці ніколи недоступні. Ми – лохи, які платять їм зарплату лише для того, щоб відправити грати за інших", – розповів Де Лаурентіс.