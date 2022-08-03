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Президент Наполі висунув ультиматум для футболістів з Африки

Вчора 23:52 183 0
Ауреліо Де Лаурентіс не хоче запрошувати у клуб гравців з Африки
Президент Наполі висунув ультиматум для футболістів з Африки
Фото - gettyimages
#Де Лаурентіс, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - football24.ua.

Власник Наполі Ауреліо Де Лаурентіс більше не хоче мати справу з африканськими футболістами.

Про це розповів сам функціонер у коментарі The Athletic.

"Прошу більше не говорити зі мною про африканців! Я люблю їх, але зможу взяти в Наполі лише в тому випадку, якщо вони підпишуть документ про відмову від участі на Кубку африканських націй.

Ці гравці ніколи недоступні. Ми – лохи, які платять їм зарплату лише для того, щоб відправити грати за інших", – розповів Де Лаурентіс.

Нагадаємо, президента Наполі підозрюють у махінаціях.

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