Головне
Понад 30 держав підтримало Україну в питанні недопуску російських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях
Сьогодні 22:51 104
Швейцарські фани побили росіянина під час футбольного матчу - ВІДЕО
Сьогодні 23:06 596
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 22:00 152
Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 21:55 1173
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Сьогодні 21:54 10053
Ренн - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 20:00 371
Ломаченко: Мені не треба вести переговори, продавати себе
Сьогодні 18:22 1914 1
Калініна перемогла росіянку Кудерметову на старті турніру у Дубаї
Сьогодні 13:20 534 2
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд
Сьогодні 12:30 43267 1
Рейтинг WTA: Цуренко повернулася у ТОП-100
Сьогодні 12:14 269724
Прямі трансляції

СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій

Сьогодні 22:00 152 0
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій
#СК Дніпро-1, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

Ліга конференцій-2022/23, плей-оф
1/16 фіналу
23 лютого 2023 року, 19:45

СК Дніпро-1 (Дніпро, Україна) - АЕК (Ларнака, Кіпр)
Стадіон Kosicka futbalova arena (Кошице, Словаччина)
Головний арбітр - 

23 лютого СК Дніпро-1 у матчі Ліги конференцій-2022/23 зіграє проти кіпріотської команди АЕК Ларнака. Матч-відповідь 1/16 фіналу відбудеться на стадіоні Kosicka futbalova arena у Кошице та розпочнеться о 19:45 за київським часом.

СК Дніпро-1

На навчально-тренувальних зборах СК Дніпро-1 провів вісім поєдинків. Спаринг-партнерами були чинні чемпіони Грузії, Узбекистану, Вірменії, володар Кубка Латвії, лідери чемпіонатів Польщі і Чорногорії. Підопічні Олександра Кучера здобули 5 перемог та розписали дві нічиї, набравши хід ближче до завершення. Знову проявилася критична залежність від форми Артема - на щастя, зараз у нього все в порядку (6 голів + 2 асисти).

АЕК Ларнака

АЕК Ларнака став творцем найбільш гучних невдач українського клубного футболу в першій половині сезону. Спочатку АЕК двічі виніс СК Дніпро-1 у кваліфікації Ліги Європи, а на груповому етапі переміг Динамо - 1:0 і 3:3. 

Чемпіонат на Кіпрі не має зимової паузи, тож суперник підійшов до протистояння з перевагою у тонусі. Команда АЕК Ларнака рветься до першого в історії чемпіонства. За 8 матчів у новому році АЕК Ларнака здобув 5 перемог, та зазнав однієї поразки (клуб також вилетів з Кубка). Саме після першого матчу зі СК Дніпро-1 АЕК програв у чемпіонату Кіпру - з рахунком 1:2 поступився команді АЕЛ Лімасол. При цьому підопічні Хосе Ольтри переграли усіх лідерів-переслідувачів - АПОЕЛ, Аріс та Пафос.

Історія зустрічей

СК Дніпро-1 та АЕК Ларнака тричі зустрічалися між собою. І всі матчі завершилися перемогою команди АЕК (загальний рахунок 6:1) і були зіграні в єврокубках нинішнього сезону. У раунді плей-оф Ліги Європи АЕК переміг з рахунками 2:1 (складі АЕКа забивали Омрі Альтман і Хрвое Мілічевич, у складі СК Дніпро-1 - Олександр Сваток) та 3:0 (голи забивали Адам Дьорчо, Рафаель Лопес та Нікос Енглезу). У першому матчі нинішнього протистояння 1/16 фіналу Ліги конференції АЕК вдома переміг СК Дніпро-1 з рахунком 1:0 (на 84-ій хвилині матчу відзначився Анхель Гарсія).

Трансляція матчу

Дивитися поєдинок можна на медіасервісах Volia та Megogo.

Пряма мова

Олександр Кучер: (головний тренер СК Дніпро-1): з'явиться ближче до матчу

Хосе Луїс Ольтра (головний тренер АЕКа Ларнака): з'явиться ближче до матчу

Орієнтовні склади

СК Дніпро-1: Валеф, Хайнер, Сваток, Адамюк, Сарапій, Бабенко, Рубчинський, Гуцуляк, Піхальонок, Пеглоу, Довбик

АЕК Ларнака: Пірич, Росалес, Мілічевич, Томович, Гарсія, Росалес, Понс, Густаву, Фараж, Трічковський, Яколіш, Лопеш

Ставки букмекерів

Фаворитом гри вважають українську команду: перемога СК Дніпро-1 - 2,23, нічия - 3,20, перемога АЕКа - 3,45.

Прогноз Чемпіона

Перемога СК Дніпро-1 - 2:0.

Коментарі ()
Популярне зараз
Наймиліше відео дня: донька Зінченка забила перший гол за Арсенал Наймиліше відео дня: донька Зінченка забила перший гол за Арсенал 2365
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 5140
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 20532
Рейтинг WTA: Цуренко повернулася у ТОП-100 Рейтинг WTA: Цуренко повернулася у ТОП-100 269724
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати 10053
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд 43267 1
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8432
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 17944
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 13813 3
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 106208
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 23724 3
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 31716 1