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Капітан Манчестер Юнайтед отримав травму

Сьогодні 12:39 212 0
29-річний англієць отримав травму коліна, яка не має бути серйозною.
Капітан Манчестер Юнайтед отримав травму
Фото - gettyimages
#Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - isport.ua.

Капітан Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр не потрапив у заявку на матч 24 туру АПЛ проти Лестера (3:0) через травму.

Про це розповів головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг.

"Гаррі травмований.

Ви повинні тримати всіх гравців свіжими, але при цьому також потрібно дивитися на противника з точки зору тактики, що ви можете зробити, де ви можете перемогти його. Щоразу я використовую цей підхід, коли намагаюся зробити кращий вибір стартового складу", - розповів Тен Гаг.

Раніше Магвайром цікавився Вест Гем.

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