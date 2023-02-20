Капітан Манчестер Юнайтед отримав травму

Капітан Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр не потрапив у заявку на матч 24 туру АПЛ проти Лестера (3:0) через травму.

Про це розповів головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг.

"Гаррі травмований.

Ви повинні тримати всіх гравців свіжими, але при цьому також потрібно дивитися на противника з точки зору тактики, що ви можете зробити, де ви можете перемогти його. Щоразу я використовую цей підхід, коли намагаюся зробити кращий вибір стартового складу", - розповів Тен Гаг.