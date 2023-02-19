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Зінченко став шостим українцем-бомбардиром в АПЛ

Сьогодні 12:52 203 0
Зінченко став шостим українцем-бомбардиром в АПЛ
#Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Напередодні український футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко забив свій дебютний гол в Англійській Прем'єр-лізі. Українець відзначився в воротах Астон Віллі в переможній грі своєї команди в межах 24 туру. 

Таким чином, Зінченко став лише шостим українським футболістом, який забивав в АПЛ. Для цього йому знадобилося 92 матчі.

Найкращим уккраїнським бомбардиром в АПЛ продовжує бути Сергій Ребров, на рахунку якого 10 голів за Тоттенгем. 9 голів за Челсі на рахунку Андрія Шевченка, 8 забив Андрій Ярмоленко в складі Вест Гема.

Усі українські бомбардири в АПЛ

  1. Сергій Ребров (Тоттенгем) - 10 (59 матчів);
  2. Андрій Шевченко (Челсі) - 9 (48);
  3. Андрій Ярмоленко (Вест Гем) - 8 (66);
  4. Андрій Воронін (Ліверпуль) - 5 (27);
  5. Віталій Миколенко (Евертон) - 1 (36);
  6. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті/Арсенал) - 1 (92 - 76/16).

Відзначимо, що загалом в Англійській Прем'єр-лізі зіграло 8 українських футболістів - детальніше про них ми писали ТУТ. Сергій Балтача грав за Іпсвич ще до створення АПЛ (20 лютого 1992 року), а Єгор Ярмолюк поки не дебютував за першу команду Брентфорда.

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