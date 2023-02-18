Головне
Челсі з Мудриком поступився Саутгемптону, Арсенал із голом Зінченка дотиснув Астон Віллу: Результати 24 туру АПЛ
Сьогодні 21:23 3032
Левченко з особистим рекордом сезону виграла чемпіонат України
Сьогодні 21:08 228
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати
Сьогодні 17:29 18521
Збірна України посіла 14 місце в жіночій естафеті на ЧС-2023
Сьогодні 17:27 567
Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО
Сьогодні 16:16 11631
Збірна України за межами ТОП-10 на естафеті чемпіонату світу
Сьогодні 14:14 867 1
Суркіс скоро складе депутатський мандат
Сьогодні 12:13 602
Циганков – геній: фани Жирони просто в захваті від гри українця у феєричному матчі Ла Ліги
Сьогодні 11:32 1885
Василь Ломаченко: від найкращого боксера до короля скандалів з російським відтінком
Сьогодні 10:43 3791
Циганков отримав високі бали за матч із Альмерією
Сьогодні 09:17 810
Прямі трансляції

Зінченко: Арсенал здатний досягати будь-яких результатів

Сьогодні 22:37 212 0
Олександр Зінчнеко прокоментував перемогу над Астон Віллою
Зінченко: Арсенал здатний досягати будь-яких результатів
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - sport.ua.

Арсенал зіграв неймовірний матч проти Астон Вілли у 24 турі АПЛ (4:2).

Про це розповів український оборонець лондонського клубу Олександр Зінченко.

"Після такого матчу я хотів би сказати дві речі. По-перше, ми отримали неймовірний урок, що треба не здаватися і вірити до кінця. По-друге, ця команда здатна досягати будь-яких результатів. Якщо й надалі так боротимемося. Наша реакція у другому таймі все це показала.

Актуально: Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО

Щасливий забити перший гол за Арсенал, але три очки ще важливіші", – сказав Зінченко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 19536
Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО 11631
П'ять років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади П'ять років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади 4857
Мудрик ледь не врятував Челсі від поразки в матчі зі Саутгемптоном: відео удару українця Мудрик ледь не врятував Челсі від поразки в матчі зі Саутгемптоном: відео удару українця 7478
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати 18521
Чемпіонат світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Обергофі Чемпіонат світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Обергофі 8381
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 22725
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 237414
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8915
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 40376
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 268480
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 670