Арсенал зіграв неймовірний матч проти Астон Вілли у 24 турі АПЛ (4:2).

Про це розповів український оборонець лондонського клубу Олександр Зінченко.

"Після такого матчу я хотів би сказати дві речі. По-перше, ми отримали неймовірний урок, що треба не здаватися і вірити до кінця. По-друге, ця команда здатна досягати будь-яких результатів. Якщо й надалі так боротимемося. Наша реакція у другому таймі все це показала.

Актуально: Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО

Щасливий забити перший гол за Арсенал, але три очки ще важливіші", – сказав Зінченко.