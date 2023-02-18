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Челсі з Мудриком поступився Саутгемптону, Арсенал із голом Зінченка дотиснув Астон Віллу: Результати 24 туру АПЛ

Сьогодні 21:23 3031 0
Результати 24 туру АПЛ
Челсі з Мудриком поступився Саутгемптону, Арсенал із голом Зінченка дотиснув Астон Віллу: Результати 24 туру АПЛ
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 24 туру англійської Прем'єр-ліги 

Лондонський Арсенал у матчі з фантастичним сюжетом переміг Астон Віллу (4:2). Гармаші пропустили першими після помилки Зінченка на 5-й хвилині матчу, але зусиллями Саки на 16-й зрівняли рахунок - нападник реалізував пенальті. Коутіньйо через 15 хвилин знову вивів бірмінгемців уперед. 2:1 - після першого тайму.

На 61-й хвилині Олександр Зінченко шикарним ударом зрівняв рахунок, а в доданий арбітром час лондонці вирвали перемогу: автогол Мартінеса та влучний постріл Мартінеллі.

Зінченко з'явився на полі з перших хвилин гри й був замінений на 6-й доданій. Зазначимо, українець забив свій дебютний гол не лишеза Арсенал, а й в АПЛ.

Водночас Челсі вдома поступився Саутгемптону (0:1). Український вінгер лондонців Михайло Мудрик вийшов на поле на 64-й хвилині гри.

Евертон Віталія Миколенка вдома переграв Лідс (1:0). Український оборонець "ірисок" відіграв повний матч.

Чемпіонат Англії - АПЛ
24 тур, 18 лютого

Астон Вілла - Арсенал 2:4 (2:1)

Голи: 1:0 - 5 Воткінс, 1:1 - 16 Сака, 2:1 - 31 Коутіньйо, 2:2 - 61 Зінченко, 2:3 - 90+3 Мартінес (автогол), 2:4 - 90+8 Мартінеллі

Брайтон - Фулгем 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 88 Соломон

Брентфорд - Крістал Пелес 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 69 Езе, 1:1  - 90+6 Янельт

Вулвергемптон - Борнмут 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Таварньє

Евертон - Лідс 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Коулмен

Ноттінгем - Манчестер Сіті 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Сілва, 1:1 - 84 Вуд

Челсі - Саутгемптон 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Ворд-Праус

Ньюкасл - Ліверпуль 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Нуньєс, 0:2 - 17 Гакпо

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