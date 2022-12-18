Евра: Не здивуюся, якщо Роналду скаже, що йде на пенсію

Колишній партнер Роналду розповів про його можливі плани на майбутнє

Джерело - The Sun.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду може завершити кар'єру.

Про це заявив його колишній партнер по МЮ Патріс Евра.

"Коли я розмовляв з ним, то не питав, що він збирається робити далі. Ми більше говоримо про життя і сім'ю. Мессі каже, що це його останній ЧС, але я не знаю, чи це ж саме стосується Роналду. Іноді коли ти отримуєш стільки критики, особливо наприкінці кар‘єри, то ти такий: "Окей, я думаю, що пора зупинитися". Такі відчуття, особливо якщо не потрапляєш у стартовий склад своєї збірної, а саме цього хотів Кріштіану: грати, бути у формі й вигравати чемпіонат світу зі своєю країною".

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"Це була його мрія, а тепер її немає. Хоча я не буду говорити замість нього. Не здивуюся, якщо він скаже, що йде на пенсію. Тепер все, що робить Кріштіану, супроводжується словами "погана людина", "поганий гравець" чи що завгодно", - сказав Евра.

Нагадаємо, Роналду полетів у Дубай після двох днів тренувань на базі Реала.