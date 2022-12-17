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Невілл про збірну Португалії: Я б не розцінював це як провал Роналду

Сьогодні 18:09 130 0
Колишній футболіст прокоментував виступи збірної Португалії
Невілл про збірну Португалії: Я б не розцінював це як провал Роналду
#Гарі Невілл, #Кріштіану Роналду, #Збірна Португалії з футболу

Джерело - Sky Sports.

Збірна Португалії вилетіла з чемпіонату світу-2022 не через Кріштіану Роналду.

Такою думкою поділився колишній футболіст Гарі Невілл.

"Я не став би розцінювати це як провал Кріштіану, для нього це наддосягнення - робити те, що він робить у 37 років. Справа в тому, що його залишили поза стартовим складом, і наскільки розчаровує і слабкою була Португалія як команда, відстаючи в рахунку в грі проти Марокко", - сказав Невілл.

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