Невілл про збірну Португалії: Я б не розцінював це як провал Роналду

Збірна Португалії вилетіла з чемпіонату світу-2022 не через Кріштіану Роналду.

Такою думкою поділився колишній футболіст Гарі Невілл.

"Я не став би розцінювати це як провал Кріштіану, для нього це наддосягнення - робити те, що він робить у 37 років. Справа в тому, що його залишили поза стартовим складом, і наскільки розчаровує і слабкою була Португалія як команда, відстаючи в рахунку в грі проти Марокко", - сказав Невілл.