Колишній футболіст прокоментував промах Кейна з пенальті в матчі з Францією

Джерело - Sky Sports.

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн - один з найкращих нападників у історії "трьох левів".

Про це заявив колишній гравець і тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Для мене він один із найсильніших нападників в історії Англії. Він повернеться сильнішим. Пенальті - це велика відповідальність. Я вважаю, що він чудово зіграв на чемпіонаті світу. Він був лідером команди, забив перший пенальті, взяв на себе цю відповідальність. Так, він не забив другий, але це частина гри. Він багато взяв на себе".

Шевченко назвав фаворита матчу Аргентина - Франція

"Неймовірний гравець, враховуючи його цифри та матчі. Я збираюся надати йому всю свою підтримку, тому що я був у такій ситуації та знаю, що це означає. Ви просто повинні продовжувати вірити. Результати прийдуть", - сказав Шевченко.

Зозуля: Ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію