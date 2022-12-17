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Шевченко - про промах Кейна: Підтримаю його, я був у такій ситуації

Сьогодні 17:09 167 0
Колишній футболіст прокоментував промах Кейна з пенальті в матчі з Францією
Шевченко - про промах Кейна: Підтримаю його, я був у такій ситуації
#Андрій Шевченко, #Гаррі Кейн

Джерело - Sky Sports.

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн - один з найкращих нападників у історії "трьох левів".

Про це заявив колишній гравець і тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Для мене він один із найсильніших нападників в історії Англії. Він повернеться сильнішим. Пенальті - це велика відповідальність. Я вважаю, що він чудово зіграв на чемпіонаті світу. Він був лідером команди, забив перший пенальті, взяв на себе цю відповідальність. Так, він не забив другий, але це частина гри. Він багато взяв на себе".

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"Неймовірний гравець, враховуючи його цифри та матчі. Я збираюся надати йому всю свою підтримку, тому що я був у такій ситуації та знаю, що це означає. Ви просто повинні продовжувати вірити. Результати прийдуть", - сказав Шевченко.

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