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Бускетс завершив кар’єру в збірній Іспанії

Сьогодні 16:18 94 0
Легендарний хавбек припинив виступи в збірній
Бускетс завершив кар’єру в збірній Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Серджі Бускетс прийняв рішення про завершення кар’єри в збірній Іспанії.

Про це він повідомив у Інстаграмі.

"Після майже 15 років і 143 матчів настав час прощатися зі збірною. Я хотів би подякувати всім людям, які супроводжували мене на цьому довгому шляху. Від Вісенте дель Боске, який дав мені можливість стартувати, до Луїса Енріке за те, що він змушував мене насолоджуватися до останньої секунди. Я також дякую Хулену Лопетегі, Фернандо Єрро та Роберту Морено за довіру, а також усім їхнім помічникам".

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"І, звичайно, кожному з моїх товаришів по команді, з якими я боровся, щоб спробувати привести команду туди, де вона заслуговувала бути. З більшим чи меншим успіхом, але завжди віддаючи все і з великою гордістю".

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"І найголовніше, дякую моїй сім’ї. За те, що ви підтримували мене в будь-який час в усіх моїх рішеннях, ділили зі мною цей шлях, коли мене по багато днів не було з вами, змушували мене завжди відчувати себе поруч з вами, щоб я міг виступити найкраще. Для мене було честю представляти свою країну та виводити її на вершину, бути чемпіоном світу та Європи, бути капітаном та првоести стільки матчів".

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"З більшим чи меншим успіхом, але завжди віддаючи все та вносячи свою піщинку, щоб все було правильно, наскільки це можливо, і щоб кожен відчував, наскільки він важливий, допомагаючи всім і борючись за мету, з унікальним, незабутнім та історичним досвідом", - написав Бускетс

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Допис, поширений Sergio Busquets (@5sergiob)

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