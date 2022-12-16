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Ребров: Побував в Україні, коли були ракетні обстріли Києва – відчув це на собі

Сьогодні 12:24 149 0
Ребров прокоментував візит в Україну
Ребров: Побував в Україні, коли були ракетні обстріли Києва – відчув це на собі
Фото - gettyimages
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров пояснив свій візит на батьківщину.

Про це розповів сам український фахівець  на YouTube-каналі Анни Ребрової.

"Мета приїзду? Я давно не був в Україні. Важливо було побувати під час війни, бо я з українським народом. Я мав бути там.

Мені важливо було побачити моїх батьків, яких не бачив понад рік. Зустрічався з нашими бійцями у шпиталі. Зустрічався з багатьма людьми, які причетні до захисту нашої країни. Радий, що побував в Україні якраз у той час, коли були ракетні обстріли Києва. На собі це відчув. Звичайно, це непросто для всіх наших людей, котрі все це переживають. Упевнений, ми все це переживемо і переможемо цю всю нечисть.

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Які слова сказав військовим? Думаю, для них важливою була сама увага до них. Тому що зараз справді вони – все, що у нас є в Україні. Вони захищають нашу волю. Мені найважливіше було показати нашу довіру до них, нашу надію на них. І просто поговорити з ними. Мені було цікаво поспілкуватися з ними, бо вони були на передовій. Звичайно, я питав, звідки вони. Мені цікаво було. Деякі поряд мали дружин, дітей. Це все було дуже непросто бачити", – розповів Ребров.

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