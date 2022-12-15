Ребров: Якщо буде інтерес від збірної, я завжди радий працювати в Україні

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров готовий очолити збірну України.

Про це розповів сам український фахівець.

"Зараз я тренер Аль-Айна. Перемовини завжди якісь ведуться. Я зосереджений на цій роботі, але завжди казав, що якщо буде інтерес від збірної – я завжди радий працювати в Україні, для свого народу. Якщо буде можливість, із задоволенням працюватиму в Україні.

Я зосереджений на своїй роботі та сім’ї, не так часто читаю якісь висловлювання. Іноді друзі телефонують та питають про щось. Робота журналістів – завжди щось говорити. Якісь скандальні або ж сенсаційні статті викидати", - відзначив Ребров.